Мафиотският бос на Коза Ностра Матео Месина Денаро е в необратима кома

Най-търсеният мафиотски бос в Италия Матео Месина Денаро, който бе заловен през януари, след като се укриваше в продължение на 30 години, е в състояние на необратима кома от петък, съобщи ДПА, позовавайки се на информационната агенция АНСА, предава БТА.

Той страда от рак на дебело черво и според лекарите му Месина Денаро няма да може да се възстанови. По негова молба мерките за поддържане на живота му са преустановени, съобщиха лекари от болницата в централния италиански град Акуила. В началото на август 61-годишният мафиот претърпя операция на червата в болницата "Сан Салваторе" в Акуила. Макар операцията да бе успешна, напредналият стадий на рака на дебелото черво е довел до необратимо влошаване на здравословното му състояние.

