Кметът на Одеса след варварската руска атака: Уроди, твари...

Кметът на Одеса Генадий Труханов нарече руските терористи, които вчера нанесоха ракетен удар по черноморския град, „уроди и твари“.

По думите му руснаците са „нечовеци“, които твърдят, че се защитават, докато в същото време убиват невинни цивилни граждани в Украйна.

По последни данни най-малко петима души са убити, а над 30 са ранени, някои от които в критично състояние. Сред пострадалите има и деца. Това бе поредно военно престъпление на руския агресор в Украйна. Убитите и ранени при атаката са цивилни, в района няма военна база.

Въоръжените сили на Украйна обявиха, че продължава експертизата за установяване на точния тип ракета, с която руснаците удариха Одеса. По предварителна информация става въпрос за „Искандер“ с касетъчна бойна глава.

Ден на траур е обявен за днес в украинската Одеска област заради смъртта на петима души при руския ракетен удар вчера, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Кипер изказва искрените си съболезнования на тези, които са загубили са близки. Към момента в болница остават 23 души от ранените. Осем са в тежко състояние, а четирима - в изключително тежко, включително четиригодишно момиченце, се посочва в съобщението на областния управител.

Russian army launched a cluster munition attack on Odessa. 4 civilians and one dog were killed. People were just jogging and became victims of the attack.



Putin calls Odessa a "Russian city" pic.twitter.com/XCJERS72sB