Арнолд Шварценегер заведе гаджето си на Октоберфест (СНИМКИ)

Още един Октоберфест, още една поява на Арнолд Шварценегер. Всяка година актьорът участва в традиционния немски фестивал на бирата. В събота той беше забелязан в Мюнхен с гаджето си Хедър Милиган.

Облечен в яке каки с големи копчета, 76-годишният актьор беше забелязан широко усмихнат, докато седеше на маса, заобиколен от приятели, наслаждавайки се на халба бира и традиционни немски ястия. Очевидно в радостно настроение, той се присъедини за няколко минути към някои музиканти на сцената и с палка в ръка стана диригент, пише dariknews.bg.

