Бунтарките от "Пуси райът" отново дадоха глас на омразата си към Владимир Путин в Мюнхен (СНИМКИ)

Спонтанен пърформънс на руската арт пънк група "Пуси райът" в Пинакотеката на модерното изкуство в Мюнхен демонстрира презрението на момичетата към Владимир Путин, съобщи ДПА.

Членовете на групата използваха за сцена стълбището във фоайето на музея. В обичайния си провокативен стил трите жени обявиха руския президент за военнопрестъпник заради опустошителните атаки над Украйна, отбелязва изданието, цитирано от БТА. Те носеха плетени маски и призоваха за солидарност с народа на Украйна.

Досега в Пинакотеката не е имало подобни действия, но "Пуси райът" вече са правили такъв тип пърформънс на други места.

По време на изпълнението членовете на групата махнаха маските от лицата си. Жените носеха суичъри с надпис No Putin, No War ("Не на Путин, не на войната").

Артистът Флац, който присъстваше на пърформънса, е поканил групата в Мюнхен, където тя е изнесла спонтанен концерт в културния център "Банвертер тил". Флац е организирал посещението на "Пуси райът" в Мюнхен по повод ретроспективна изложба, посветена на неговото изкуство, представена в Пинакотеката. Той се запознава членовете на групата през 2021 г. по време на концерт в Дорнбирн, Австрия. Артистът подкрепя политическите възгледи на членовете на групата, които вече бяха осъдени на затвор, домашен арест и станах жертви на други репресии в Русия. "Това са няколко жени, които се осмеляват да се противопоставят в контекста на опасна политическа ситуация", коментира Флац.

Today, the Pinakothek der Moderne in Munich witnessed a spontaneous performance by the Russian punk band Pussy Riot. This event was part of the FLATZ retrospective exhibition. https://t.co/O1WlT48blx #PussyRiotMunich #NoPutinNOWAR