Показват суперяхти за 4 млрд. долара в Монако (ВИДЕО)

В Монако се провежда най-престижното изложение на яхти. Луксозни морски возила на стойност 4 милиарда евро радват посетителите.

Забележителен флот от 124 суперяхти очаква търпеливо своите нови притежатели или наематели. След продажбата на 95-метровата KISMET по рано този месец сега „Феникс” чака своя собственик, готов да плати за нея 125 милиона евро.

Плаващите палати могат и да се наемат, но сумите отново са колосални. 1 400 000 евро за седмичен наем на най-дългата яхта в Монако - 97-метровата „Каринтия”.

Ако имате апетити към подобни лодки, но ви трябва кредит, знайте, че банки и финансови институции ще ви отпуснат средства все по-трудно, особено за замърсяваща яхта.

Изменението на климата задължава и яхтеното шоу в Монако да премине на зелено. Престижното изложение си постави за цел да намали въглеродните емисиите с 60% до 2025 г.

В духа на инфлацията и растящите цени, и билетите за посещение на яхтеното шоу не изостават – 600 евро за дневен пропуск. Билетът за лъскавото събитие никога не е бил по-скъп, но пък посетители не липсват.

