Учени откриха остатъци от ДНК на морска костенурка във вкаменелост на 6 млн. години

Остатъци от ДНК на морска костенурка бяха открити във вкаменени останки, датиращи отпреди 6 милиона години - рядък случай на идентифициране на генетичен материал на гръбначно животно в такива древни вкаменелости, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Древното животно е тясно свързано с днешните костенурки от видовете атлантическа ридлея и маслинова ридлея.

DNA remnants found in fossil of 6 million year old turtle https://t.co/n8zXsRsVJG pic.twitter.com/6IEO7atYr9