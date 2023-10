Лейди Гага няма да плати обещаната награда на жената, върнала откраднатите ѝ кучета

Певицата Лейди Гага няма да плати награда от 500 хиляди щатски долара на жената, върнала кучетата ѝ, които бяха откраднати през 2021 г., предаде Би Би Си, като цитира съдебно решение.

Ищцата Дженифър Макбрайд заведе дело срещу изпълнителката за обещаното възнаграждение "без въпроси", както и за обезщетение в размер на 1,5 млн. щатски долара, пояснява БТА.

Според съдията по делото Макбрайд обаче не може да претендира за парите, тъй като ролята ѝ при връщането на кучетата на звездата е довело до присъда за получаване на крадено имущество.

Адвокатът на ищцата заяви, че певицата и актрисата е нарушила договорката и я е измамила, като не е платила след връщането на домашните ѝ любимци.

В решението си съдията Холи Джей Фуджи пише, че Макбрайд "няма право на последващо обезщетение заради нейните неправомерни действия".

