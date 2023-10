Тайната е разкрита: Как Леонардо да Винчи е нарисувал "Мона Лиза"?

Използвайки рентгенови лъчи, за да надникнат в химическата структура на малка частица от прочутото произведение на изкуството "Мона Лиза", учените получиха нова информация за техниките, които Леонардо да Винчи е използвал, за да нарисува своя революционен портрет на жената с изящна загадъчна усмивка.

Изследването, публикувано в сряда в Journal of the American Chemical Society, показва, че прочутият с любопитството си, ученолюбието си и изобретателността си италиански ренесансов майстор може би е бил в особено експериментаторско настроение, когато в началото на XVI в. е започнал да работи върху "Мона Лиза".

Рецептата за маслена боя, която Леонардо е използвал като основен слой, за да подготви паното от тополово дърво, изглежда е била различна за "Мона Лиза" със свой собствен отличителен химически подпис, открива екипът от учени и историци на изкуството във Франция и Великобритания.

"Той е обичал да експериментира и всяка от картините му е напълно различна от техническа гледна точка", казва Виктор Гонзалес, водещ автор на изследването и химик в най-висшата френска изследователска организация CNRS. Гонзалес е изследвал химическия състав на десетки творби на Леонардо, Рембранд и други художници.

