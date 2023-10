Модел на Плейбой и бивша на Стърлинг и Балотели почина на 38-годишна възраст

Моделът Таби Браун, която участва в "The Bachelor" и се срещаше с футболистите Рахим Стърлинг и Марио Балотели, почина на 38-годишна възраст, съобщи Daily Mail. Таби от Южен Лондон, която е работила и за Playboy и се е появявала в реклами на Canon, Virgin Atlantic, AXE и Lynx, както и в телевизионно риалити шоу на Channel 5, получи много почести. Моделът е участвал и в музикални клипове на Snoop Dogg, Dizzee Rascal и B.O.B.

Tabby Brown dies aged 38: Tributes pour in for Raheem Sterling's ex-girlfriend and Playboy model https://t.co/gnBJINHOJr pic.twitter.com/He907ZQ3Gj