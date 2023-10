Бела Хадид си хвана ново гадже – известен каубой (ВИДЕО)

Четири месеца след раздялата с Марк Калман Бела Хадид изглежда се е увлякла по нов мъж.

Във видео, получено за TMZ по-рано тази седмица, се вижда как супермоделът се целува с 34-годишния Адан Бануелос - известен каубой и треньор на коне. Новата ѝ връзка идва малко след като през пролетта прекрати отношения с Калман, с когото прекара две години.

