Изкуствен интелект засече двойниците на Путин от изявите му

Японски изследователи твърдят, че Владимир Путин използва няколко различни двойници за публични изяви, въз основа на подробен анализ на изкуствения интелект. Изследването им, базирано на подобрено разпознаване на лица, сравняване на гласове и контрол на движенията на тялото, показва, че има няколко човека, които се представят за Путин, всеки със свой уникален глас и маниери, пише vesti.bg, цитирайки Daily Mail.

Твърденията, че Путин използва двойници, не са нови и са изказвани както от руски източници, така и от ръководителя на украинското военно разузнаване генерал-лейтенант Кирил Буданов, но преди това са били отричани от Кремъл.

Слуховете, че Путин използва двойници са многобройни, тъй като някои твърдят, че той страда от множество здравословни проблеми. Сега обаче се оказва, че има убедителни независими научни доказателства за използването на двойници от него.

В репортаж за най-голямата японска телевизионна мрежа TBS се изказва предположение, че истинският Путин е бил домакин на тазгодишния парад по случай Деня на победата на Червения площад на 9 май. Сложна технология за разпознаване на лица установи, че Путин, който инспектира Кримския мост преди десет месеца, съвпада само с 53% от Путин на Червения площад.

„Експертите по лицево разпознаване биха определили това като "несъвпадение" в повечето случаи, което ни кара да предположим, че това може да е двойник", се казва в коментара. „Още една поява на Путин - на военния фронт в окупирания Мариупол през март - показва само 40-процентно сходство с Путин, видян на Червения площад“, се казва още в анализа.

Същевременно между Путин на Кримския мост и Путин в Мариупол има само 18% сходство в разпознаването на лицата.

