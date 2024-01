Фестивалът на Елвис Пресли в Австралия привлече хиляди посетители (ВИДЕО)

Стотици фенове се стекоха към бреговете на Австралия, за да присъстват на фестивала на Елвис Пресли, съобщиха световните осведомителни агенции. Имитатори на Елвис танцуваха под звуците на някои от най-големите хитове на Краля на рока на железопътната гара в Сидни, преди да се качат на синия експрес "Елвис" и да се отправят към град Паркс, намиращ се на 357 км западно от Сидни.



Поклонническото пътуване под звуците на песни на Елвис Пресли продължава 6 часа.

Hip-shaking and wig-wearing Elvis Presley fans began their annual pilgrimage to the Elvis Festival in outback Australia by the Elvis Express where they will be treated to entertainment inspired by the 'King of Rock and Roll' https://t.co/moXKVR0bm1 pic.twitter.com/2CimZqpSIC