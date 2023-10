Бруклин Бекъм има 100 татуировки, повечето посветени на съпругата му

Бруклин Бекъм има около 100 татуировки, повечето посветени на жена му. "Дейли Мирър" отбеляза този факт, по повод на новия му външен вид, от който прозираха и татусите му, докато в Bristol Farms в Западен Холивуд.

Фотографът, превърнал се в готвач, наскоро обръсна главата си, беше заснет с пораснала, нова, доста елегантна прическа.

