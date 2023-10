Ирина Шейк отново е сама

По всичко личи, че Ирина Шейк и Том Брейди са взели максимума от отношенията си, тъй като стана ясно, че двойката е сложила край на краткия си романс.

Въпреки желанието на спортиста и супермодела да запазят отношенията си в тайна от широката общественост, те не успяха да избягат от обективите на любопитните папараци. Именно техните фотообективи многократно запечатаха инкогнито срещите им, които звездите си уреждаха в последните месеци.

Tom Brady and Irina Shayk break up after short-lived romance: It ‘fizzled out’ https://t.co/5aJO4nur2P pic.twitter.com/iQcg8W0Wwx