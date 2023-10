Един "Приятел" по-малко: Кинозвезди и политици скърбят за Матю Пери

Десетки известни личности изразиха скръбта си от преждевременната кончина на 54-годишния американски актьор Матю Пери, придобил известност като Чандлър от сериала „Приятели“, съобщават световните осведомителни агенции.

Канадският министър-председател Джъстин Трюдо, който е бивш съученик на Пери в Отава, описа кончината на Пери като „шокираща и тъжна“. „Никога няма да забравя игрите ни в училищния двор и знам, че хората по света никога няма да забравят радостта, която той им донесе“, написа Трюдо в социалната мрежа "Екс" (бивш Туитър) и добави: „Благодаря за смеха, Матю. Беше обичан и ще ни липсваш“.

Бившата приближена до сърцето на Матю – актрисата Селма Блеър, също отдаде почит в Инстаграм: „Най-старото ми гадже. Всички ние обичахме Матю Пери, а аз особено. Всеки ден. Обичах го безусловно. И той мен. И аз съм съкрушена. С разбито сърце. Сладки сънища, Мати. Сладки сънища“.

Актрисата Мира Сорвино написа в "Екс": „О, не!!! Матю Пери! Ти, сладка, неспокойна душа!! Дано намериш и щастие в рая, и да разсмиваш всички с изключителното си остроумие!!!“ Пери и Сорвино участваха заедно в телевизионния филм от 1994 г. „Паралелни животи“ (Parallel Lives).

Колежката на Пери от „Приятели“ Маги Уилър, която играеше приятелката му Джанис в хитовото шоу, сподели в Инстаграм: „Каква загуба. На света ще липсваш Матю Пери. Радостта, която донесе на толкова много хора през твърде краткия си живот, ще продължи да живее. Чувствам се толкова много благословена от всеки творчески момент, който сме споделяли“.

„Телевизионната майка“ на Пери Морган Феърчайлд заяви, че е потресена от новината за смъртта на актьора. „Съкрушена съм от преждевременната смърт на моя „син“, Матю Пери, написа тя в социалните мрежи и добави: Загубата на такъв брилянтен млад актьор е шок. Изпращам любов и съболезнования на приятелите и семейството му, особено на баща му, Джон Бенет Пери, с когото работих по „Фламинго Роуд“ и „Фалкон Крес“. #RIPMatthew“.

Пейджет Брустър, която играеше Кати, в която той бе влюбен в четвъртия сезон на „Приятели“, написа, че е „много тъжна да чуе за смъртта на Пери“ и добави: „Той се държа чудесно с мен в „Приятели“ и всеки път, когато го виждах през десетилетията след това. Моля, прочетете книгата му. Това беше неговото наследство – да помага. Той обаче няма да почива в мир.. Той вече е твърде зает да разсмива всички там горе“.

