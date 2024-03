Отвориха завещание на Матю Пери: По-голямата част от имуществото му отива за благотворителност

Пет месеца след трагичната смърт на Матю Пери станаха известни подробности за завещанието, което актьорът е направил през 2009 г.



Матю Пери почина през октомври 2023 г. на 54-годишна възраст "вследствие на остро излагане на въздействието на кетамин". Актьорът е посочил Лиза Фъргюсън и Робин Рузан за изпълнители на завещанието. Те заявиха, че по-голямата част от имуществото му ще бъде внесена в Alvy Singer Living Trust, който актьорът кръсти на името на героя на Уди Алън от филма "Ани Хол" от 1977 г.

