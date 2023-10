"Докоснаха лицето ми": Голди Хоун вярва в извънземни — защото ги е срещала лично

77-годишната актриса, носителка на Оскар, разказа за своята извънземна среща в епизод на подкаста на Apple Fitness+ "Time to Walk" ("Време за разходка"). Докато спяла в колата на приятел в калифорнийската пустиня след нощ на танци, Хоун, която тогава била на 20, каза, че е била посрещната от "писклив звук“. Хоун си спомня, че по онова време имало "много“ наблюдения и истории за НЛО.

