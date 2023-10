Учени извлякоха РНК от тасманийски тигър, изчезнал преди близо 90 години (ВИДЕО)

За пръв път – учени успешно извлякоха РНК молекули от тасманийски тигър – вид, който се смята за изчезнал от 1936 година. За целта е използван препариран екземпляр на хищника, известен и с наименованието тилацин, който се съхранява в Природонаучния музей в Стокхолм от 1891 година.

In a first, RNA is recovered from extinct Tasmanian tiger https://t.co/vhjIMFGfnQ pic.twitter.com/9u99Ti0Oxn