Новата връзка на Тейлър Суифт с Травис Келси плаши приятелката ѝ Селена Гомес

Според светските издания, Селена Гомес е доста „загрижена“ за приятелката си Тейлър Суифт и по-точно за бясната скорост, с която се движи връзката ѝ с футболиста Травис Келси. Според източник на сайта Page Six, Селена се надявала Тейлър да забави отношенията си със спортиста, с когото излиза едва от няколко седмици, но с когото вече планирала бъдещето си.

Източник, близък до Гомес, казва пред изданието: „Селена смята, че Тейлър прибързва със сближаването си със семейството на Травис. Това не е поведение, типично за нея. В миналото тя винаги е била супер дискретна по отношение на личния си живот, а настоящата ѝ нова връзка е толкова открита и публична, че просто изглежда нетипично“.

Преди да срещне Келси това лято, Суифт имаше дълга връзка с британския актьор Джо Алуин, с когото се разделиха в началото на годината след като бяха шест години заедно. Двамата бяха изключително потайни за отношенията си и за всичките тези години бяха снимани заедно едва няколко пъти, припомня Tialoto.bg.

