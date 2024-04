Тейлър Суифт с пореден рекорд: Новият ѝ албум събра над 1 млрд. стрийма за седмица

Последната музикална продукция на Тейлър Суифт - The Tortured Poets Department, стана първият албум, който достигна над 1 милиард стрийма за една седмица на платформата „Спотифай“, съобщи сайтът на „Билборд“, цитиран от БТА.

Той излезе на 19 април и постави постави рекорд с 300 милиона стрийма за един ден в историята на „Спотифай“.

‘THE TORTURED POETS DEPARTMENT’ by Taylor Swift officially becomes the first album in Spotify history to earn 1 BILLION streams in a week. pic.twitter.com/otpPfUPMkW