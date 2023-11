Бритни Спиърс искала всичките ѝ гаджета да си правят кръвни тестове

Автобиографичната книга на поп звездата Бритни Спиърс продължава да разкрива нови тайни за нея. В мемоарите си певицата признава, че всички мъже в живота ѝ е трябвало да се подложат на кръвен тест, преди да им бъде позволено да бъдат интимни с нея.

„Когато някой искаше да се среща с мен, екипът по сигурността, който отговаряше пред баща ми, го проверяваше, караше го да подпише споразумение за конфиденциалност и дори го караше да се подложи на кръвен тест“, пише Бритни в своята бомбастична книга, цитирана от "Уикенд".

Britney Spears humiliated as suitors told her 'sexual history' before blood testhttps://t.co/PE1yLJhPcK pic.twitter.com/FBRRDYTWJQ