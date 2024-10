Певица обърка националния химн и започна да псува по време на излъчване на живо (ВИДЕО)

Американска певица Лумис побърза да се извини, след като нейното объркано изпълнение на националния химн по време на живо предаване на C-SPAN стана вирусно. В сряда Лумис откри политически дебат, организиран от фондация "Свободни и равни избори", с изпълнение на химна на САЩ - "Star spangled banner".

По средата на изпълнението, което беше излъчено и по радиото и онлайн, гласът ѝ пропадна, докато тя изпълняваше класическите високи тонове на песента.

“Прецаках го. Прецаках го. Мога ли да започна от начало, моля?", помоли се тя, преди да се чуе глас извън камерата, който я информира, че това е предаване на живо.

"I F---ed it up. I F---ed it up. Can I go back. Can go back, please."



"You can't. We're live"



-- National Anthem pic.twitter.com/HR3ikojfGc