Шер: Никога не съм харесвала гласа си

Шер е своят най-голям критик.

Хитовата изпълнителка сподели, че никога не е била фен на собствената си музика или певческия си глас, пише "Daily Mail". "Не съм си фен, но ми харесва това, което върша", обясни тя в интервю пред сп. "Paper" наскоро. "Просто никога не съм си харесвала гласа. Ако имах избор, вероятно бих искала да го сменя с нечий друг."

По-конкретно носителката на "Грами" смята тона на гласа ѝ за "странен". "Не звуча като мъж, не звуча като жена. Аз съм някъде по средата", заяви тя пред изданието, предава dir.bg.

