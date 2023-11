Клoдин Гей е първата чернокожа жена-директор в 400-годишната история на Харвард

Професор Клодин Гей влезе в историята като първия чернокож президент на Харвардския университет - исторически избор в почти 400-годишната история на престижната образователна институция, предава Нова телевизия.

Tя официално положи клетва на 29 септември миналата година и зае позицията като 30-тия президент на престижната институция от 1 юли. Освен че е първият ѝ чернокож президент, тя е и втората жена, която заема поста.

"Antisemitism Has No Place Here" - Harvard President Claudine Gay Condemns "From The River To The Sea" Phrase After 1,600 Jewish Alumni Pull Their Donations https://t.co/IOq9jfQkZ5