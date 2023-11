Официално заедно: Брад Пит вече нарича Инес де Рамон "моето момиче"

Връзката на Брад Пит и Инес де Рамон се задълбочава.

59-годишният актьор се среща с 33-годишната дизайнерка на бижута от една година и двамата са на "добро място", казва източник пред "People".

"Това е първата правилна връзка на Брад след развода", казва вътрешният източник, имайки предвид раздялата на актьора с бившата съпруга Анджелина Джоли.

Brad Pitt's girlfriend Ines de Ramon is seen in LA after 'very happy' couple celebrated their first anniversary https://t.co/BnyTNv8wTY pic.twitter.com/H07yK0cFGE