89-годишният Джорджо Армани е готов със завещанието си

Модният гений Джорджо Армани, който е на 89 години и продължава да е начело на модния си бизнес, е изготвил ясни правила за работата на компанията след смъртта му, съобщи Ройтерс.

Собствеността ще бъде поделена между малка група хора. "Армани" вероятно няма да излезе на фондовите пазари поне пет години.

Джорджо Армани, освен изпълнителен директор, на практика е единственият собственик на бизнеса, създаден от него и от покойния му партньор през 70-те години на 20-и век. През миналата година компанията отчете 2,35 млрд. евро приходи.

Армани няма деца, които да наследят цялото му богатство и авоари, затова около наследството на италианския предприемач има множество спекулации предвид факта, че модната индустрия е доминирана от мегакомпании за луксозни стоки.

Giorgio Armani plans to control his fashion empire even in death—with a succession plan that details everything from style to IPOs and mergers. https://t.co/HhesLSZAx4