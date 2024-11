Кражбите на масло разкриват кризата в Русия и безсмислието на войната срещу Украйна

Войната, която Владимир Путин започна срещу Украйна, трябваше да приключи за 3 дни, но скоро ще се навършат 3 години от пълномащабната инвазия. На този фон кражбите на масло в Русия са показател за икономическото състояние на страната, пише германският в. Der Tagesspiegel.

Докато Русия увеличава разходите си за отбрана за войната в Украйна до рекордни нива, други индустрии страдат от изключителен недостиг на работна ръка. Особено засегнати са многобройните заводи за масло във федерацията. Този наглед обикновен продукт се е превърнал в луксозен артикул и е все по-популярен сред крадците.

Камерите за наблюдение е хранителен магазин в Екатеринбург записват как двама маскирани нахлуват – единият се отправя към касата с пари в кеш, докато другият – към рафта с масла. Тръгват си с 20 килограма масло. Тази сцена, която не е единичен случай и е напът да се превърне в тенденция, илюстрира проблемите на руската военна икономика. Инфлацията е изключително висока, няма работна ръка, а кремълските наративи за „ръста на руската икономика“ са тотален нонсенс, защото производството на танкове и ракети не се отразява положително на кошницата на обикновения гражданин.

В много магазини маслата вече се съхраняват с ключалки. Маслото е поскъпнало с 26 процента в сравнение с предходната година. Масовото увеличение на разходите за отбрана е освен виновник за това. Русия планира да похарчи еквивалента на около 130 милиарда евро през следващата година, което е рекордна сума. В оръжейните заводи заетостта е голяма, но това се отразява пряко в другите сектори, в които липсват работници.

Разходната политика на Путин за инвазията му в Украйна подхранва голямата инфлация в страната. Експерти посочват, че не може да се бориш с инфлацията и да водиш война едновременно.

Военновременната икономика на Путин на практика само влошава още по-вече живота на обикновения руснак. Стотици хиляди мъже в работоспособна възраст избягаха от Русия, за да не бъдат мобилизирани в армията, а унижението за Путин стигна дотам той да внася масло от Обединените арабски емирства и Турция, за успокои временно ръста на цените. И на този фон прокремълските медии лъжат руските граждани как на Запад хората гладуват и изпитват финансови трудности.

The Moscow Times посочва друг парадокс - докато режимът на Путин продължава публично да недоволства от доставката на турски оръжия за Украйна, няма нищо против да доставя масло от същата тази Турция. „Армагедонът с маслото ескалира. Няма да се изненадаме, ако маслото повтори миналогодишната ситуация с яйцата“, предупреждават икономисти. През 2023 година цената на яйцата скочи толкова много, че властите се видяха принудени да внасят и тази стока отвън.

