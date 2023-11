Звездата от "Сексът и градът" Синтия Никсън обяви гладна стачка заради войната в Газа (ВИДЕО)

Активисти, начело със звездата от сериалите "Сексът и градът" и "Просто ей така..." Синтия Никсън се събраха пред Белия дом във Вашингтон с настояване президентът Джо Байдън да поиска прекратяване на войната в Газа.

"Нищо от това не е нормално. Нищо от това не е обичайно и нищо от това не може да продължи", заяви актрисата.

‘Never again means never again for everyone.’ Actress Cynthia Nixon, ‘as the mother of Jewish children, whose grandparents survived the holocaust’, declares her hunger strike to demand a permanent ceasefire. Biden, Sunak, Starmer- shamed. pic.twitter.com/sBsiibzdyx

Въпреки че 57-годишната Синтия, която е майка на две деца от еврейски произход, обяви, че ще гладува в продължение на 5 дни, запознати издават, че тя едва ли ще изпълни заръката си. Според тях, Никсън най-вероятно ще се лиши от храна за не повече от 2-3 дни, ако изобщо го направи, тъй като след това трябва да се върне на работа.

Shut up @CynthiaNixon.



A permanent ceasefire without the return of all hostages and the destruction of Hamas doom both Israelis and Palestinians to a cycle of violence.



But you don't actually care about either do you? It's all so wildly racist. pic.twitter.com/rfiant5Oco