Лекари извадиха клечки за хранене от черепа на мъж

35-годишен мъж постъпва в болница, след като има силно главоболие в продължение на 5 месеца. Лекарите установяват, че болката е чифт клечки за хранене, съобщава Фокс нюз.

Донг Хой е приет в Cuba Friendship Hospital във Виетнам на 25 ноември. На компютърната томография се установява, че мъжът има клечки в черепа.

Смята се, че те са влезли през носа му, а оттам и в мозъка. Първоначално мъжът е бил изненадан от чутото, но след това се сеща, че преди около половин година е участвал в сбиване, в което е бил намушкан в лицето с неизвестен предмет.

Хирурзите успяха успешно да премахнат клечките. Пациентът е в стабилно състояние и чака да бъде освободен от болницата, пише bTV.

