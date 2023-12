В бар в Япония си плащаш, за да ти бият шамари (ВИДЕО)

Съвсем обикновен бар в Нагоя, Япония беше на ръба на фалит, но благодарение на въвеждането на нова необичайна услуга, се завърна ударно в бизнеса и стана известен по цял свят. Въпросната услуга? Шамари през лицето.

В ресторант "Shachihoko-ya" в Нагоя първоначално е имало само една служителка, която раздавала шамари, пише The Straits Times.

Всеки клиент, който желае да бъде цапардосан през лицето, получавал "поръчката си" напълно безплатно, предава китайския канал в YouTube "Save Your Money In Japan", който публикува видеото.



По някаква причина търсенето на шамари преди вечеря се увеличило, която принудило собственичката с несъмнен бизнес нюх, да наеме повече сервитьори, които да шамаросват заинтригуваните клиенти. Заради нарасналото търсене услугата вече станала платена, но това никак не спряло търсачите на необичайни преживявания.



Шамаросаните вече трябвало да плащат по 100 йени (или около 90 цента), за да получат шамар. Имало и допълнителна такса от 500 йени, ако клиентите поискат конкретен служител да ги напляска, според изданието на китайски език "Liberty Times Net". От изключителна важност било това, че само красиви жени били наемани да раздават плесници.

"И мъже, и жени, японци и чужденци, се редяха на опашка пред бара, за да бъдат ударени, преди да хапнат. Услугата за шамари преди хранене категорично съживи бизнеса и заведението", свидетелствали местни, цитирани от Фокус.



"Колкото по-силно ударяше женският персонал, толкова по-развълнувани ставаха клиентите", казва създателят на видеото Save Your Money In Japan: "Клиентите не само не бяха разстроени, но изглежда се чувстваха по-спокойни, след като бяха удряни. Те дори благодариха на служителката, която ги е ударила". След всеки шамар, както повелява традицията на уважение в Япония, следва и поклон от страна на служителката.



Във видеото се добавя, че е изненадващо, че клиентите също искат да бъдат напляскани.



"След като бяха ударени, сякаш трудностите и стресът от живота им изчезнаха “, се казва във видеото. "Никога през живота си не съм срещал такова искане", коментира потребител на YouTube. "Може да е болезнено да нанасяш удари", коментира друг.



За съжаление на желаещите да получат плесница през лицето, на този етап барът е спрял интригуващата услуга, която по нашенски жаргон бихме нарекли "шамарената фабрика". Не става ясно точно кога се е случило това, но публикация в профила на бара дава обяснение:

"Shachihoko-ya в момента вече не предлага онези "ръкопляскания". Оценяваме вниманието, което получихме, но не можем да приемаме посещения с намерение да получите шамари. Не очаквахме старите видео клипове да станат вирусни, така че, моля, разберете това, преди да дойдете при нас", пишат от заведението.