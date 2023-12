Марая Кери пусна ново ВИДЕО за вечния си коледен хит All I Want for Christmas Is You

В четвъртък Марая Кери изненада феновете си, като пусна нов видеоклип към хита си All I Want for Christmas Is You. 54-годишната Кралица на Коледа, която загуби битката за патентоване на това прозвище, сподели кадри от коледното си турне Merry Christmas One and All! във видеото, озаглавено All I Want for Christmas Is You (Festive Lambs Edition).

В клипа се появяват близнаците ѝ, 12-годишните Монро и Марокан, както и 31-годишната ѝ колежка в музикалния бранш Майли Сайръс, която е заснета в публиката на един от концертите.

Турнето на Марая Кери "Merry Christmas One and All!" започна на 15 ноември 2023 г. в Хайленд, Калифорния, и трябва да приключи на 17 декември 2023 г. в Ню Йорк след 16 концерта.

Новото видео към "All I Want for Christmas Is You" започва с подготовката на Марая в нейната бляскава стая зад кулисите на шоуто, последвана от клипове на развълнувани фенове, които се събират пред мястото на концерта. След това кадрите показват както феновете на певицата, така и подготовката ѝ за шоуто.

В един момент се вижда, че тя е облечена в разкроена сребърна рокля и държи лента с надпис "Кралица на Коледа". Друг от празничните тоалети на Марая включваше червена рокля без ръкави със златни звездички и висящи обеци със символа на безкрайността. Тя блести и в червено, черно и златно боди, което показваше красивата ѝ фигура.

Към края на песента към нея на сцената се присъединиха и очарователните ѝ деца, които ѝ помагат с грандиозния финал, при който на сцената заваляват снежни конфети.

Новото видео към вечния хит "All I Want for Christmas Is You" идва, след като Кери разкри, че е загубила битката за запазената марка "Кралица на Коледа" миналата година в ново откровено интервю.

Поп иконата бе блокирана от това да притежава прозвището "Кралица на Коледа" от празничната певица Елизабет Чан в знаменателна победа през ноември 2022 г. Кери подаде заявка за патентоване на фразата през март 2021 г. - ход, който вбеси 43-годишната празнична певица Чан и 82-годишната Дарлийн Лав, като първата се обърна към съда в опит да блокира Кери.

В разговор с People Кери, която е известна с това, че започва празничния сезон, като се "размразява" и изрича "It's tiiiiiime" в чест на своя празничен хит, заяви: "Миналата година не беше най-забавната ми версия на Коледа, така че... каквото и да се случва, ще се забавляваме."

В подробности за това как се справя със стреса, тя каза: "Бих казала, че това е писането. Молитва. Това са тези малки неща, които могат да те пренесат от едно наистина лошо настроение към едно по-добро място в един миг.".