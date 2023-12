Сиара стана майка за четвърти път (СНИМКА)

Семейството на Сиара се увеличи!

Певицата обяви в понеделник, че е родила четвъртото си дете, момиченце на име Амора Принцес Уилсън. Това е третото дете от съпруга ѝ Ръсел Уилсън, който е състезател по американски футбол.

Сиара публикува снимка на бебето, носещо шапка с монограм, но не разкри датата на раждане.

„Обичаме те толкова много!“ написа тя на снимката.

Amora Princess Wilson

9lbs 1oz

We Love You so much! pic.twitter.com/IRx6XmCXSY