Шер не успя да получи попечителство над 47-годишния си син

Американски съд отказа да даде попечителство на Шер над сина ѝ с оглед на финансовите му дела, но отложи разглеждането на случая за края на месеца, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Според съда адвокатите на звездата не са дали на Илайджа Блу Олман и защитата му необходимите документи. Следващото изслушване е насрочено за 29 януари.

