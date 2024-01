Kръстиха улица в Париж на Дейвид Боуи

Френската столица Париж кръсти улица в 13-и район на името на британската поп звезда Дейвид Боуи, отбелязвайки 77-ия рожден ден на покойния певец в понеделник, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.



Улица "Дейвид Боуи" се намира срещу концертната зала, в която певецът изнесе последния си концерт през октомври 2003 г., по време на последното си световно турне. Боуи е смятан за един от най-влиятелните музиканти на 20-и век.

След първите му участия в Париж през зимата на 1966 г. специалната връзка на британеца с френската столица остава непрекъсната.

По време на многобройните си концерти в Париж Дейвид Боуи винаги посещава музеите на града. Според местните власти през 1990 г. той е предложил брак на бъдещата си съпруга Иман на лодка по река Сена, припомня ДПА.

Изпълнителят почина през 2016 г. от рак.

