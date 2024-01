Доли Партън и съпругът ѝ са в отворена връзка от 58 години

Кралицата на кънтри музиката, Доли Партън има отворен брак със съпруга си Карл Томас Дийн. Тя е само на 18, когато среща 21-годишния Карл и двойката скоро сключва брак през 1966 г. Въпреки че двамата никога не са имали деца, певицата помага за отглеждането на няколко от по-малките си братя и сестри, както и на племенниците си, пише NOVA.

Happy 57th Anniversary to Dolly (Parton) and her husband Carl Dean. ❤🎉 pic.twitter.com/udZ1Dg9bSV