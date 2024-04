Ева Лонгория и съпругът ѝ Хосе Бастон се местят в Испания

Ева Лонгория и съпругът ѝ Хосе Бастон временно се местят в Испания.

“Тя ще прекарва много време там, работейки през втората половина на тази година”- казва източник пред Page Six, като отбелязва, че преместването не е постоянно.

Докато 49-годишната Лонгория и 56-годишният Бастон се подготвят да се преместят в чужбина, те вече имат своя ваканционна къща в Марбея, Испания, която купиха в началото на 2023 г.

“Това е моят оазис, моят рай,” каза актрисата по време на интервю за Hello! през януари 2024 г. “Когато не съм тук, работя нонстоп.”

Тогава актрисата показа част от имението, което е изпълнено с “много спални” за случаите, когато цялото ѝ семейство я посещава.

“Това е ваканционен дом и в него идват майка ми, сестрите ми и техните деца,” обясни тя.

“Във всичките ми домове имам кухня с огромен остров, където всички могат да седнат заедно и да изпият по чаша вино и хапки, докато готвя. Обичам кухнята – тя винаги е сърцето на къщата. А тази тук е най-добрата от всички."

Имотът включва също градина и плувен басейн за нея и 5-годишния им син Сантяго.

Любимата ѝ част от дома обаче може да бъде просто съблекалнята ѝ, която тя призна, че сега побира целия ѝ гардероб.

“Невероятно е, с много пространство. Мислех си: "Няма да ми трябват много тоалети, ще нося само бански костюми. Но в Марбея има много социален живот,” разказва Лонгория пред изданието. “Така че в крайна сметка всичките ми дрехи са тук.”

Eva Longoria and husband José Bastón QUITTING Los Angeles and moving to Spain for the sake of their son as they start 'shipping belongings' - while desperately trying to sell their Beverly Hills property for $18.9 million https://t.co/jyRqSsRx0k