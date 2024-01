"Мис Америка 2024" е офицер от ВВС на САЩ"

22-годишната Мадисън Марш, която е магистър в програмата за обществена политика на "Harvard Kennedy School", беше коронована за “Мис Америка 2024 г.“., на церемония в Орландо, провела се в неделя вечерта, съобщава CNN, цитиран от dir.bg.

Тя беше представител на щата Колорадо.

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW