Съвсем скоро Бурдж Халифа вече няма да е най-високата сграда в света

Сграда, която в момента се строи в Кралство Саудитска Арабия - кулата Джеда, известна още като Кулата на Кралството, е напът да надмине Бурдж Халифа като най-високата сграда в света. Внушителният кандидат за рекорд на Гинес ще се извисява на височина от над 1000 метра, съобщи "Сараево таймс".



През 2010 г. Бурдж Халифа в Дубай постави безпрецедентни рекорди, издигайки се на височина от 828 метра и вземайки титлата най-висока сграда в света. Световните рекорди на Гинес признават, че кулата в Джеда, чиято височина се предвижда да надхвърли 1 000 метра, като има потенциала да преосмисли световния силует след завършването си, пише Дарик.

So we have the Burj Khalifa which is the tallest in the world at the moment soon to be surpassed by Saudi Arabia's Jedah Tower but Dubai doesn't give up and this will be the tallest within the next 10 years..Welcome to the Dubai Creek!! pic.twitter.com/rCat8Rt74v