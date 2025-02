Филип Кръстев с голямо признание

Българският национал Филип Кръстев получи поредно признание за доброто си представяне за Цволе в последно време. Халфът беше отличен за Играч на месец януари в Ередивизи.

Кръстев вкара два гола и направи асистенция при победата на своя отбор с 3:1 над ПСВ Айндховен. След това се разписа и при победа с 4:1 над Фортуна Ситард като гост.

23-годишния футболист през този сезон, той има 5 гола и 2 асистенции в 18 срещи в нидерландския елит.

