Шестима са арестувани за кражбата на колекцията на Balmain

Шестима души са арестувани за кражбата на 50 модела и аксесоари от колекцията на "Balmain" през септември миналата година, дни преди началото на Парижката седмица на модата, предава БТА.

Арестуваните са на по двайсетина години. Те са задържани във вторник сутринта в парижко предградие, уточнява пред АФП източник от полицията.

Six people have been arrested over the theft of some 50 items from French luxury brand Balmain last September that almost derailed its Paris Fashion Week show, a police source said Wednesday.



