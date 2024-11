Маскирани мъже нахлуха в замъка Уиндзор, докато Уилям и Кейт спят

Двама маскирани мъже са нахлули в имението на замъка Уиндзор, след като съборили двуметрова ограда. Инцидентът се разиграва само на крачки от Аделаида Котидж – домът на принца и принцесата на Уелс и техните деца, които в този момент са спели.

Според разследващите, нарушителите са използвали откраднат камион, за да разбият порта и да проникнат във ферма, разположена на територията на Crown Estate. Те откраднали селскостопански пикап и четириколка.

Съборената врата е един от основните изходи в близост до Аделаида Котидж – маршрут, който често се използва от принц Уилям, принцеса Кейт и техните деца Джордж (11 г.), Шарлот (9 г.) и Луис (6 г.) за ежедневните им пътувания.

Masked intruders breach Windsor Castle estate as Prince William and Princess Catherine slept at home with their three children https://t.co/0C5FPN2E2b