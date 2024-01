Слабата фигура на Никол Кидман изуми всички (СНИМКИ)

Никол Кидман и съпругът ѝ Кийт Ърбан бяха щракнати от папараци, докато се забавляваха и си почиваха на плажа в Сидни, а мнозина се шокираха от кльощавата фигура на актрисата, което е видно и от снимките на фотографите. Холивудската звезда, която е на 56 години, реши да се изкъпе, облечена в бански с дълъг ръкав, а след като поплува, изтича по пясъка към чадъра, за да скрие бялата си кожа от слънцето възможно най-бързо. По-късно заедно със съпруга ѝ се разходиха прегърнати по плажа. Това, което прави впечатление, е болезнено слабата фигура на актрисата.

Фенове на Никол Кидман са притеснени от външния ѝ вид и все повече се чудят дали всичко е наред със здравето ѝ. Според таблоидите в САЩ през последните месеци звездата е свалила над 12 килограма и това вече започва да изглежда притеснително.

Nicole Kidman's hubby Keith Urban can't keep hands off his wife's perky rear on beach date #NicoleKidman #KeithUrban #Hollywood https://t.co/mUtEOyWhyO pic.twitter.com/h5jTVxzMZA

Смята се, че Никол неистово иска да бъде конкуренция на младите актриси като Дженифър Лорънс и Марго Роби и затова е предприела драстични мерки. Според друга версия рязкото ѝ отслабване се дължи на предстоящата ѝ роля в еротичен трилър с Антонио Бандерас.

„Тя просто изглежда болезнено слаба. Краката ѝ са като солети. А отделно 180-те ѝ сантиметра подсилват тази визия“, коментират не без злъч холивудските хроникьори.

Nicole Kidman and Keith Urban’s racy PDA on Sydney beach

The Hollywood A-listers shared a cheeky moment as they hit the beach during their festive trip Down Under.https://t.co/nvGslFCzTo pic.twitter.com/YvO0J4JbB9