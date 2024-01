Сара Джесика Паркър с дебют на театралната сцена в Лондон (ВИДЕО)

Звездата от "Сексът и градът" Сара Джесика Паркър дебютира в лондонския Уест Енд заедно със съпруга си Матю Бродерик в пиеса, в която те се въплъщават в ролите на три проблемни двойки, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Това може да звучи като предизвикателство за екип от съпруг и съпруга, но Паркър и Бродерик споделиха пред Ройтерс, че им е харесало да участват заедно в комедията на Нийл Саймън "Стая в Плаза хотел" (Plaza Suite).

"Много е лесно да работим заедно... Тя е много добра в работата си, така че това помага", казва Бродерик.

Sarah Jessica Parker makes her West End debut in the marriage comedy 'Plaza Suite,' starring alongside her husband Matthew Broderick pic.twitter.com/3NWHpAiU2H