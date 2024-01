Китай успешно клонира застрашени породи говеда (СНИМКИ)

Специалисти в Китай успешно са клонирали животни от застрашените породи говеда Zhangmu и Apeijiaza, живеещи в Тибетските възвишения в югозападната част на страната, съобщи Синхуа.

По четири мъжки телета от всяка порода неотдавна са се родили в окръг Юнян, бележейки първото в света успешно клониране на говеда от Тибетския автономен район, се посочва в направеното изявление. Малки стада от тези породи се отглеждат на Цинхай-Тибетското плато на около 3500 метра надморска височина, пише БТА.

Two endangered cattle species on the Qinghai-#Xizang Plateau, Zhangmu cattle and Apeijiaza cattle have been successfully reproduced through cloning technology for the first time in the world. #china #clone pic.twitter.com/cDcIcpLQBH