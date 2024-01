80-годишният Робърт де Ниро за дъщеричката си: Искам да бъда до нея възможно най-дълго (ВИДЕО)

Робърт де Ниро е изключително развълнуван от факта, че е станал баща отново.

Актьорът, който наскоро бе номиниран за работата си в "Убийци на цветна луна", наскоро обсъди родителството и колко трогателно е да го преживяваш на 80 години. В интервю за сп. AARP разказа за новото попълнение в живота му.

Robert De Niro opens up about having a baby girl at age 80:



“It feels great. Everything that I’m consumed with or worried about just goes away when I look at her. It’s wondrous. When she gets older—who knows? But that very sweet way she has of looking at you, taking you in..” pic.twitter.com/l2uXt9Z1Dk