Продават на търг салфетката, на която Меси подписва първия си договор с Барселона (СНИМКА)

Салфетката, върху която 13-годишният Лионел Меси е подписал първия си договор с Барселона, ще бъде продадена на търг през март с начална цена от 300 хиляди лири, съобщиха от британската аукционна къща Бонамс в сряда, съобщава БТА.

Салфетката е подписана през декември 2000 година, когато Карлес Рексач, тогавашният спортен директор на Барселона, се споразумява с Хорхе Меси, бащата на Лионел, и агента Орасио Гаджиоли да придобият правата на аржентинския тийнейджър, който след това стана най-добрият голмайстор на клуба за всички времена.

🚨FC Barcelona can potentially enter the auction to bid for the infamous Messi handkerchief on which he signed his first contract for FC Barcelona! 🥹 pic.twitter.com/A68EaunLEP