Германският гигант за спортно облекло Adidas заяви в понеделник, че спира онлайн продажбите на фланелката с номер 44 на германския национален отбор заради приликата ѝ с нацистки символ, забранен в Германия. Дизайнът на шрифта на фланелката с номер 44, както забелязаха потребителите на социалните мрежи, наподобява "светкавиците" на емблемата на нацистката Schutzstaffel (SS).

Шуцщафел (SS) са паравоенна организация, която подпомага издигането на нацисткия лидер Адолф Хитлер на власт. SS помага за извършването на умишленото убийство на евреи по време на Холокоста. Публичното показване и разпространяване на символа на SS е забранено в Германия и може да доведе до сблъсък със съда.

Дизайнът на номер 4 на германската фланелка също ще бъде променен поради приликата му със символа, използван от нацистката организация "Хитлерюгенд".

Говорителят на Адидас Оливер Брюген заяви пред германската информационна агенция ДПА, че намерението на компанията не е било да се появи подобна прилика.

"Ще блокираме персонализирането на тениските в нашия онлайн магазин," каза Брюген.

От понеделник следобед персонализирането на фланелките в онлайн магазина на Adidas със собственото име и номер вече не беше възможно. Германската футболна федерация (DFB) също спря доставките на фланелки с номер 44 от своя онлайн магазин.

⛔⛔⛔ Germany to Change Number 4 After Nazi Comparisons, Adidas Stops Sale of All Personalized Kits: https://t.co/VyspSzmECa

Аԁіԁаѕ обвини DFB и нейния партньор 11Teamsport за шрифтовете на имената и номерата на фланелките.

Брюген заяви пред DPA, че "като компания ние активно се противопоставяме на ксенофобията, антисемитизма, насилието и омразата под всякаква форма. Всякакви опити за насърчаване на разединяващи или маргинализиращи възгледи не са част от нашите ценности като марка," добави той.

Междувременно DFB заяви пред германския вестник Bild, че работи с 11Teamsport за разработването на нов дизайн на шрифта на номер 4, който ще изисква одобрението на Съюза на футболните асоциации (УЕФА).

Пресаташето на ДФБ Франциска Вюле разказа пред вестника за процеса на разработване на спорния дизайн.

Вюле заяви, че DFB "е предоставила лиценз за своето 'име и номерация' на '11Teamsport' за шест години. Нашите колеги от 11Teamsport разработиха своя собствена типография за новата фланелка и я съгласуваха с DFB."

Вюле също така добави, че страните, участвали в процеса на проектиране на номер 4, не са виждали никаква нацистка символика по това време.

Нито един играч на Германия не е носил фланелка с номер 44, а фланелките на отбора за Европейското първенство през 2024 г. са номерирани от 1 до 23. Играчите са носили фланелки с номера 4 и 14.

Adidas is stopping the online sales of German national team jerseys bearing the number 44, after social media users pointed out the number resembles the "lightning bolts" logo of the Nazi Schutzstaffel (SS) — a banned symbol in Germany. https://t.co/zAYgIqORlb