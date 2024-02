Откриха неизвестен досега източник на звезден прах

Международен екип от астрономи откри неизвестен досега източник на прах във Вселената - специфичен вид свръхнова, която взаимодейства с газ от обкръжението си, съобщи сайтът на в. "Индипендънт".

Звездният прах, наричан също космически, образува градивните блокчета на скалистите планети, като Земята, и дори на самия живот. Един от най-големите въпроси, които специалистите си задават обаче, е какъв вид звезди го образуват и как, пише БТА.

Свръхновите са мощни взривове в космоса през последните етапи от живота на някои звезди. Експлозията от тип Ia, която е във фокуса на изследването, е възможна в двойна звездна система.

Според британски учени ударната вълна, причинена от експлозията на тази свръхнова, се разбива в материал, изхвърлен преди това от едната или от двете звезди, създавайки нов космически прах.

