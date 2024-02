Фенка започна да ражда по време на концерт на Пинк

Родилка спря концерта на поп и рок звездата Пинк. По време на шоуто на ексцентричната изпълнителка в Сидни, Австралия фенове започнали да крещят, че бременна жена е започнала да ражда в залата. Видеа от куриозната случка напълниха социалните мрежи. На тях се вижда как певицата спира изпълнението си на "Our Song", за да поздрави раждащата жена.

"Алесия или Алекс се ражда в момента?", изкрещява Пинк от сцената. С тези думи 44-годишната певица прави опит да се пошегува, тъй като нейното рождено име е Алесия Бет Мур.

След това тя се обръща и към публиката: "Усещам, че не трябва да гледаме. Всички ѝ дайте лично пространство!"

🔗: https://t.co/SEPOeRoB87

Going into labor during #Pink's concert? So what? Moms are rockstars. 🎸 (🎥: IG/ 2dayfm) pic.twitter.com/nv04IYME0U