Ъшър се ожени тайно след шоуто си на Супербоул (СНИМКА)

Твърди се, че Ъшър се е оженил тайно за дългогодишната си приятелка Дженифър Гойкоечеа.

45-годишният рапър съобщи, че е сключил брак с 40-годишната си партньорка, след като я е завел на церемонията веднага след шоуто си на полувремето на "Супербоул".

People съобщи, че двойката се е сгодила само няколко дни след като са получили разрешително за брак в окръг Кларк, Невада.

